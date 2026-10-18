Domenica di passeggiate ecologiche a Quartu. Approfittando anche del bel tempo i volontari hanno bonificato dai rifiuti sia la spiaggia di Stella di Mare sia il percorso pedonale e ciclabile che costeggia il Molentargius in via Fiume. Due le iniziative. La prima a Stella di Mare, era il GRRInPort2 Clean-Up Day – Sardegna!, organizzato dall’Asd Isula Fishing Club Sardegna, con il supporto di Cittadinanza Attiva Oikos & Mantaray e con il patrocinio del Comune per libere la spiaggia dai rifiuti. E come sempre è stato trovato di tutto, dalla plastica, alla carta , agli ingombranti.

In via Fiume invece la passeggiata ecologica è stata promossa da un gruppo di cittadini che in poco tempo ha riempito una decina di buste.

«Lo scopo della nostra iniziativa», dice una residente Lena Rogacheva, ««era di sensibilizzare i cittadini ad avare cura e a mantenere pulito lo spazio in cui vivono. Non si devono buttare i rifiuti in strada, sulle spiagge e in mare, tutti dobbiamo imparare ad avare rispetto dell’ambiente».

Oltre agli adulti hanno partecipato insieme ai loro genitori anche tanti bambini che armati di pinze e guanti hanno portato via da bordo strada tanta spazzatura. Il percorso che costeggia il canale è da tempo meta degli incivili che vi gettano di tutto, per questo l'obiettivo è programmare altre iniziative come quella di oggi.

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