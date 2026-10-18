Mandas riscopre la passione per i motori e lo fa puntando sulla storia, sulla cultura e su un turismo capace di parlare anche a un pubblico di nicchia. Il convegno dedicato all’evoluzione dei prototipi Ferrari ha riscosso successo al Museo Auto e Moto della Sardegna Attilio Mocci Demartis (Mames), confermando come anche nei piccoli centri le iniziative originali possano diventare occasioni di valorizzazione del territorio. Non soltanto un appuntamento per collezionisti e appassionati di auto d’epoca, dunque, ma un momento di incontro attorno a una delle grandi storie dell’industria italiana. La Ferrari, con le sue imprese sportive, le innovazioni tecnologiche e il fascino intramontabile del Cavallino Rampante, si è trasformata nel filo conduttore di un racconto capace di richiamare l'attenzione su un patrimonio che va oltre la semplice passione automobilistica.

L’iniziativa, promossa dal Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca di Cagliari in collaborazione con il Comune di Mandas, ha trovato nel Mames la sua cornice naturale. Il museo rappresenta infatti uno dei tasselli di un percorso con cui il paese sta riscoprendo il mondo dei motori come possibile leva di sviluppo turistico, culturale ed economico. «Mandas vuole valorizzare tutte le opportunità che il territorio offre, anche attraverso un turismo di nicchia, capace di richiamare visitatori accomunati da passioni specifiche e autentiche», ha detto il sindaco Umberto Oppus. La scelta di dedicare un appuntamento alla storia dei prototipi Ferrari, dalle imprese della 250 LM fino ai successi della 499P alla 24 Ore di Le Mans, va proprio in questa direzione: costruire proposte culturali riconoscibili, capaci di attrarre appassionati anche da fuori dal territorio e di offrire un motivo in più per visitare il centro dell’alta Trexenta. In un panorama turistico sempre più attento alle esperienze particolari, la cultura motoristica può diventare una risorsa preziosa. Raduni, incontri tematici, mostre e convegni consentono infatti di affiancare alla scoperta dei luoghi quella di storie e passioni che spesso rimangono fuori dai circuiti più tradizionali.

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