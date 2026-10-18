Controlli stradali e lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Oltre alle verifiche sul rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e controlli durante gli eventi pubblici. È il bilancio dei due servizi straordinari coordinati svolti dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari a partire dalla serata di ieri, con interventi tra Carbonia e comuni limitrofi e un’ampia operazione a Quartu.

A Carbonia, militari hanno effettuato controlli mirati alla circolazione stradale e interventi per reati contro la persona. Tra gli episodi registrati, quello che ha coinvolto un giovane che non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari, dando origine a un inseguimento nel centro cittadino. Il conducente è stato successivamente fermato e segnalato per la fuga dopo l’intimazione dell’alt, con pericolo per la pubblica incolumità, e per la guida sotto l’effetto dell’alcol. Nei suoi confronti sono scattate le sanzioni previste, compreso l’immediato ritiro della patente.

Nel corso dei controlli, un altro uomo è stato sorpreso alla guida della propria auto nonostante la patente fosse stata revocata. Per il veicolo è scattato il sequestro amministrativo.

Un ulteriore intervento ha riguardato un giovane che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe importunato l’ex compagna nonostante i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti. La presenza del giovane è stata rilevata in seguito all’allarme generato dal cosiddetto braccialetto elettronico.

Più articolata l’attività condotta nell’area di Quartu, dove i militari hanno eseguito controlli nei centri urbani, concentrando l’attenzione sul possesso di sostanze stupefacenti, sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme in materia di armi.

Nel corso delle perquisizioni personali, cinque persone sono state trovate in possesso di hashish, per un quantitativo complessivo superiore ai 12 grammi. Per tutti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, secondo la procedura prevista dalla normativa.

Sul fronte della sicurezza stradale, un uomo è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa lungo 20 centimetri. Lo stesso era inoltre alla guida con patente revocata. Un altro conducente è stato invece sorpreso al volante senza aver mai conseguito la patente, con una recidiva nel biennio, circostanza che ha comportato l’intervento dei militari per la violazione delle disposizioni sulla guida senza titolo autorizzativo.

Ulteriori tre automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli hanno quindi interessato diverse condotte potenzialmente pericolose per gli utenti della strada, con particolare attenzione alla guida dopo aver assunto alcol.

(Unioneonline/En.Ne.)

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