Ancora una domenica di vandalismi nel parco di via Thiesi. I residenti, al loro risveglio, hanno trovato l’area verde nuovamente devastata dalla sporcizia: rifiuti sparsi e giochi per bambini presi di mira da un gruppo di adolescenti che, secondo le segnalazioni, sarebbe già responsabile di episodi simili nelle settimane precedenti.

«È sempre lo stesso gruppetto, ormai non sappiamo più cosa fare», raccontano i frequentatori abituali del parco, che puntano il dito contro l’assenza di controllo da parte del Comune e la mancanza di responsabilità da parte delle famiglie. «Possibile che i genitori non si accorgano di quello che combinano i loro figli?», si domandano con amarezza.

Il caso sta diventando un problema di convivenza civile e di sicurezza urbana.

Il parco di via Thiesi a Quartucciu
Da tempo i cittadini chiedono un maggiore presidio dell’area, soprattutto nei fine settimana, quando il parco dovrebbe essere un punto di incontro e di svago per famiglie e bambini, ma la notte diventa spesso in teatro di bagordi e degrado. 

