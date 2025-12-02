Quartucciu, occhio alla scadenza: saldo Imu da pagare al Comune entro il 16 dicembreL’importo è relativo all’imposta dovuta per l’intero 2025 con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno
Il 16 dicembre 2025 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2025. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2025 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.
Il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con Delibera del Consiglio comunale del 29 novembre 2024.
Al fine della determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili per l’anno di imposta 2025 è possibile consultare la Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 1 febbraio 2024 avente ad oggetto l’approvazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili insistenti nel territorio comunale, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).