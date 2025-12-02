Il 16 dicembre 2025 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2025. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2025 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con Delibera del Consiglio comunale del 29 novembre 2024.

Al fine della determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili per l’anno di imposta 2025 è possibile consultare la Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 1 febbraio 2024 avente ad oggetto l’approvazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili insistenti nel territorio comunale, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

© Riproduzione riservata