L’area del cimitero di Quartucciu è stata recentemente ampliata e migliorata. Un miglioramento della zona che ha avuto il consenso da parte dei cittadini, ma che da alcune settimane è presa di mira da ripetuti gesti di inciviltà.

Nei parcheggi del cimitero infatti si trovano sempre di più: sacchi di rifiuti, cartacce tra le aiuole e cestini strapieni di bottiglie. È questa la fotografia che in queste settimane arriva dai parcheggi situati in via della Pace, con i cittadini che più volte hanno segnalano nuovi episodi, diventati ormai all’ordine del giorno.

L’ultimo caso risale a ieri mattina intorno alle 7.30, quando una donna a bordo di un’auto grigia avrebbe scaricato diversi sacchi di spazzatura in più punti della strada, allontanandosi subito dopo.

Un gesto che alimenta rabbia e senso di impotenza tra chi vive nella zona e chiede maggiori controlli da parte dell’amministrazione comunale e della Polizia Locale, per fermare comportamenti che danneggiano la comunità. Tra i tanti che fanno la differenziata, i cestini pubblici sono diventati una scappatoia per chi aggira il sistema.

