In questi giorni la Sardegna è stata interessata da forti piogge, venti e mareggiate, con diversi disagi in tutta l'Isola.

Nella giornata di ieri, le forti raffiche di vento hanno messo a dura prova anche i giovani esemplari di alberi piantati in diverse zone di Quartucciu.

Il primo episodio si è verificato in via della Pace, nei pressi del cimitero comunale, dove un albero di piccole dimensioni piantato nelle aiuole del marciapiede, è caduto nel percorso pedonale senza coinvolgere pedoni e automobili, e senza interferire con la regolare viabilità.

Il secondo caso invece ha riguardato il parco urbano Sergio Atzeni, dove un altro albero non è riuscito a contrastare la forza del vento, ed è caduto all’interno dell’area verde. Anche in questo caso non si sono registrati danni alle strutture e alle persone.

Dopo aver accertato che la causa era legata alle condizioni meteo, i due esemplari sono stati messi in sicurezza dalla società che ha in appalto la manutenzione del verde urbano, con la situazione che si è risolta senza conseguenze.

