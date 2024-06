Nel suggestivo scenario del giardino di Casa Piga in via delle More a Sant’Isidoro un week end all’insegna della memoria e della cultura. Sabato 29 giugno alle 20, sarà Giantonio Demuro a intrattenere il pubblico con lo spettacolo "Scheletri nell'armadio". L'artista guiderà i presenti in un viaggio semiserio tra composizioni originali e aneddoti della vita quotidiana, il tutto condito con un tocco di faceto e la presenza simbolica di uno scheletro. «Nessuno scheletro è stato maltrattato durante il servizio fotografico!», scherzano i padroni di casa Michela e Cesare, anticipando un'esperienza che promette di divertire.

Domenica 30 giugno, invece, il giardino ospiterà un momento speciale di meditazione in memoria di Leonello di Risio con l’amata sposa Giovanna Olla. L'incontro sarà guidato da coloro che l'hanno conosciuto e amato, un'occasione per onorare la sua memoria con la condivisione di foto, video e messaggi. «Sono invitati tutti i suoi allievi e amici a partecipare», ricordano i padroni di casa.

È necessario prenotare al 347 733 8427 (Michela) o al 338 362 3510 (Cesare) per garantire la propria presenza. Entrambe gli eventi saranno accompagnati da una cena conviviale, dove ogni partecipante è invitato a portare una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'impegno verso la sostenibilità ambientale, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato, incoraggiando l'uso di stoviglie riutilizzabili. Questo approccio non solo promuove il rispetto per l'ambiente ma crea anche un'atmosfera di convivialità e scambio culturale.

Francesca Melis

