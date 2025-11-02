I Vigili del fuoco della del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle ore 22 di sabato per domare un incendio che ha aggredito una porzione del tetto in legno di un'abitazione di due piani in via Nazionale a Quartucciu.

Sul posto hanno operato le squadre della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi.

Con tre automezzi, nove operatori e l'ausilio di un autoscala, gli uomini del 115 hanno spento le fiamme, rimosso il materiale bruciato e poi messo in sicurezza l’area. L'intervento – che ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera struttura e agli appartamenti adiacenti – si è protratto per tre ore circa. Non si segnalano persone coinvolte.

Avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

