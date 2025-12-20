Grosso incendio in una fattoria a Macchiareddu, animali in salvoIntervento dei vigili del fuoco, le fiamme originate da una zona adibita alla cottura
Incendio in tarda mattinata in una fattoria nelle campagne di Macchiareddu. Le fiamme, originate da una zona adibita alla cottura, hanno interessato un ufficio, una zona ristoro, la copertura dell'edificio e la stalla.
Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno messo in salvo diversi animali.
Sul posto sono stati inviati un'autoscala, un'autobotte e il carro autorespiratori in supporto alle squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Poi via alle indagini. Non dovrebbe essere un incendio doloso.
(Unioneonline)