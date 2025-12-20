Incendio in tarda mattinata in una fattoria nelle campagne di Macchiareddu. Le fiamme, originate da una zona adibita alla cottura, hanno interessato un ufficio, una zona ristoro, la copertura dell'edificio e la stalla.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno messo in salvo diversi animali.

Sul posto sono stati inviati un'autoscala, un'autobotte e il carro autorespiratori in supporto alle squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Poi via alle indagini. Non dovrebbe essere un incendio doloso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata