Avrebbero potuto fruttare 150mila euro i 2,4 chili di cocaina sequestrati a un 70enne di Pula, già noto alle forze dell’ordine, nel corso dell’operazione Alto Impatto condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Cagliari, coordinata dalla Sco, che ha portato, tra Cagliari e hinterland, all’arresto di 11 persone e alla confisca di un totale di 11 chili di sostanze stupefacenti.

La cocaina – in parte già confezionata in dosi – è stata scovata anche con l’aiuto delle unità cinofile di Abbasanta dentro un mobile chiuso a chiave all’interno di un locale tecnico di sua proprietà.

Secondo gli investigatori la droga era destinata con ogni probabilità allo smercio durante il periodo delle Feste di Natale e Capodanno.

Stesso discorso per le altre sostanze sequestrate nel corso dei blitz degli agenti nel capoluogo: la pericolosa eroina bianca rinvenuta in una centrale dello spaccio in via Seruci, dove sono state arrestate tre persone, due donne e un uomo, trovate in possesso di numerose dosi, che hanno anche tentato di gettare via negli scarichi fognari all’arrivo della Polizia. E così nei luoghi dove sono scattati gli altri arresti per detenzione di eroina, cocaina e hashish: a Stampace, Mulinu Becciu, Selargius e Quartucciu.

In totale, come detto, sono finite nella rete della Polizia undici persone, oltre a 11 chili totali di sostanze illecite e a 75mila euro in contanti. «Un quantitativo di denaro impressionante – sottolineano gli inquirenti -, che per modalità di conservazione e ammontare, lascia intendere un volume di affari ben strutturato e radicato nel territorio».

