Dopo Muravera paese delle arance ecco San Vito paese dei limoni. Il Consiglio comunale presieduto dal sindaco Marco Antonio Siddi ha infatti aderito all’unanimità alla proposta del Comune di Amalfi per entrare a far parte dell’associazione nazionale Città dei limoni. «Il limone – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura Gian Piero Cuccu - rappresenta per l'Italia un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale di rilevanza nazionale e mondiale. Nel nostro territorio è presente una documentata tradizione limonicola, testimoniata dalla presenza di superficie coltivata di oltre dieci ettari. Aderire all’associazione ci consentirà, fra le altre cose, di valorizzare in modo coordinato la produzione locale dei limoni e rafforzare l’offerta turistica di San Vito».

San Vito, assieme ad Amalfi e ad altri Comuni, sarà socio fondatore dell’associazione nazionale “Città dei limoni”. L’adesione è stata accolta con soddisfazione anche dalla minoranza: «Si tratta – spiegano i consigliere guidati da Alberto Cuccu – di un’opportunità straordinaria per la nostra comunità». Lo stesso Cuccu ricorda che «nel 2016 avevo sollecitato e proposto iniziative analoghe guardando al modello d’eccellenza della costa d’Amalfi. In quella splendida realtà campana la tutela del limone e la valorizzazione del paesaggio agrumicolo sono diventate un valore economico e turistico a livello mondiale». Tra le tante cose da fare «occorre lavorare insieme ad agricoltori, produttori, attività commerciali e associazioni - aggiunge Cuccu - per recuperare e valorizzare i limoneti, promuovere i prodotti locali, creare percorsi nei giardini e nelle campagne e collegare agricoltura, ambiente, cultura ed enogastronomia».

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