Dopo il successo della prima stagione, il karate torna a Senorbì. Nel Largo Abruzzi riprenderanno gli allenamenti della scuola Progetto Danza Taiji Kase Karate Senorbì, con una novità importante: accanto al gruppo degli allievi che hanno già frequentato il corso nella passata stagione sarà attivato un nuovo percorso per i principianti, dedicato alle future cinture bianche. L'obiettivo è dare continuità al progetto avviato lo scorso anno e, allo stesso tempo, permettere a nuovi praticanti di avvicinarsi alla disciplina.

A guidare gli allenamenti sarà ancora il maestro Ignazio Etzi, cintura nera quarto Dan, con percorsi distinti per livello. Una scelta che consentirà agli allievi già avviati di proseguire nella propria crescita tecnica e ai nuovi iscritti di costruire gradualmente le basi del karate. La prima stagione si era chiusa con un risultato significativo: gli otto allievi del corso avevano sostenuto gli esami di passaggio conquistando la cintura gialla (sotto lo sguardo attento del maestro Giuseppe Montis, cintura nera quinto Dan), dopo un anno di allenamenti e progressi. Ora il gruppo è pronto a ripartire, mentre si punta ad allargarlo con i nuovi iscritti.

Il ritorno del karate si inserisce inoltre in una storia sportiva che nel centro della Trexenta ha radici più lontane. Negli anni Novanta le lezioni si svolgevano nella storica palestra di judo di Franco Sirigu, dove insegnava il maestro cagliaritano Gianni Casti. Più avanti, prima della lunga interruzione, l'attività era stata portata avanti dagli istruttori Carlo Erriu e Marco Piseddu. Poi uno stop di circa quindici anni, fino alla ripartenza in grande stile dello scorso anno.

Il progetto è sostenuto dall'associazione Progetto Danza e dal legale rappresentante Marco Serra. Lo stesso Serra, insieme al maestro Etzi, sta valutando anche la possibilità di organizzare a breve alcune dimostrazioni, con l'obiettivo di far conoscere la disciplina e la nuova proposta a un pubblico più ampio. Per Senorbì è dunque una seconda ripartenza: il gruppo che ha mosso i primi passi lo scorso anno torna sul tatami, mentre per chi non ha mai praticato karate si apre la possibilità di iniziare un nuovo percorso.

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