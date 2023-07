È entrato nel giardino di un’abitazione e, dopo aver rovistato in due armadi, si è allontanato a mani vuote. A incastrare l’uomo però, ora accusato di tentato furto, il sistema di videosorveglianza installato nella casa.

È successo a Quartucciu dove ieri i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 52enne di Selargius. I fatti risalgono al 29 giugno scorso, quando l’uomo si è introdotto nella proprietà privata, in via Vittorio Emanuele II.

Immediata la denuncia da parte del padrone di casa che ha messo a disposizione dei militari i filmati delle sue videocamere che hanno consentito di identificare il 52enne.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata