La notte scorsa la polizia ha arrestato a Quartu un uomo di 51 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato quando una pattuglia del Commissariato di Quartu, in servizio di controllo del territorio, è stata allertata per la presenza di un individuo all’interno di una macelleria in via Fadda, all’angolo con viale Marconi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era introdotto nel locale mentre un complice lo attendeva in auto poco distante.

Gli agenti sono riusciti a sorprenderlo mentre rovistava tra i banconi. Alla vista della polizia, il presunto complice è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Il 51enne, invece, era già riuscito ad impossessarsi del denaro contenuto nella cassa e aveva preparato vicino alla porta quindici pezzi di salumi, pronti per essere portati via.

Portato in commissariato, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il giudice per le indagini preliminari dovrà pronunciarsi sulla convalida dell’arresto.

