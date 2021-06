A tempo di record il tratto quartese di viale Marconi riapre al traffico.

Dopo quattro giorni di lavori, poco dopo le 18, gli operai dell’impresa F.F. Serci di Guspini hanno chiuso il cantiere per il rifacimento dell’asfalto nel tratto tra la rotatoria all’incrocio tra via Marconi e viale Colombo e quello poco dopo l’ipermercato Carrefour. Sono state tolte le transenne e adesso l’arteria è di nuovo percorribile senza intoppi in tutta la sua lunghezza sia verso Cagliari, sia in ingresso alla città.

Nemmeno i più ottimisti forse si aspettavano che si facesse così in fretta. Ma la necessità era di fare il più veloce possibile per non lasciare chiusa troppo a lungo un’arteria così importante per la viabilità cittadina.

E così l’impresa subappaltatrice insieme alla ditta Andreoni che si era aggiudicata l’appalto, ha fatto davvero veloce, dirottando nel viale quartese una task force di operai e un grande parco mezzi che in soli quattro giorni, nonostante gli inevitabili disagi alla circolazione, ha grattato via il vecchio asfalto e poi steso il nuovo bitume.

Ieri i lavori si sono concentrati nella parte più difficile, quella della rotatoria: il traffico in arrivo da Cagliari è stato deviato in via Bizet mentre si è cercato di mantenere aperto il più a lungo possibile quello in arrivo da viale Colombo, deviato soltanto quando sono entrate in azione le macchine bitumatrici. Ma adesso la parola d’ordine è fare attenzione e rispettare i limiti: ci vorranno infatti una quindicina di giorni per poter tracciare la nuova segnaletica e il rischio è che si spinga troppo il piede sull’acceleratore.

