Incendio nella veranda di un’abitazione a Quartu Sant’Elena. L’allarme è scattato nella notte tra via Mar Mediterraneo e via Mar Rosso: il rogo ha interessato alcune suppellettili e la copertura esterna della struttura, realizzata in legno, alimentando il rischio che le fiamme potessero raggiungere il resto della struttura.

A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, arrivati sul posto con una squadra della Centrale Operativa e, a supporto, un’autobotte per l’approvvigionamento idrico.

Gli operatori hanno tempestivamente circoscritto e spento l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero all’intera abitazione.

Nessuna persona si trovava all’interno della struttura al momento del rogo e non si registrano feriti né persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno già effettuato la messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e individuarne le probabili cause.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata