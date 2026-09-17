Riprendono a Donori gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca Universo in collaborazione con il Comune. Domani, alle 19, nell’ex Montegranatico, sarà presentato il romanzo “Io Credo” di Federico Aru.

Una storia ambientata nella Sardegna dei primi anni ’80, tra Donori, Sestu e Quartu Sant’Elena che ripercorre alcune vicende che hanno segnato la storia contemporanea dell’Italia durante gli “anni di piombo”: i referendum sul divorzio e sull’aborto, lo Statuto dei Lavoratori, la strategia della tensione.

In “Io Credo”, Federico Aru – laureato in filosofia con una lunga esperienza di formazione e progettazione educativa rivolta in particolare agli adolescenti – affronta il tema della violenza, sia quella “universale” praticata nelle piazze con le bombe e le devastazioni urbane sia quella consumata all’interno delle mura domestiche.

Nel libro, anche uno sguardo a un tema attuale, la violenza di genere, affrontato da una visuale inedita attraverso la voce di personaggi che vivono in territori marginali della Sardegna. Dialogherà con l’autore Simona Bande. Letture a cura di Rosy Aresu, Elisabetta Gulleri e Luigi Olla.

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