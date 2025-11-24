Quartu, una marcia per dire no alla violenza sulle donnePartenza da piazza XXVIII Aprile e arrivo al parco del Popolo curdo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Organizzata dall'Amministrazione comunale si svolge domani a Quartu una marcia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
È prevista la partecipazione della comunità scolastica cittadina, della Scuola civica di musica "Luigi Rachel", delle associazioni sportive; libero accesso anche a tutti i cittadini che vorranno aderire all'iniziativa.
La partenza è fissata alle 9,30 da piazza XXVIII Aprile. Dopo aver percorso diverse vie della città si arriverà al Parco del Popolo Curdo, dove sono previsti diversi contributi a sostegno di una società civile e contro ogni forma di violenza.