"Giornata contro la violenza di genere: responsabilità, ascolto, cambiamento". È il tema dell’incontro di approfondimento e sensibilizzazione dedicato alla violenza di genere che si svolgerà domani, 25 novembre, nell’oratorio "Madre Teresa di Calcutta", in via Marconi 107 a Muravera. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini; la presidente della Commissione permanente Cultura, Lavoro e Formazione professionale, Camilla Soru; la dirigente psicologa dell’ASL 8 Muravera, Monia Piroddi; e la pedagogista Chiara Pili.

Letture selezionate accompagneranno il pubblico in un percorso di consapevolezza e riflessione. «L’evento è organizzato con una serie di letture», spiega Manuela Spina, direttrice artistica della rassegna letteraria e membro del Collettivo Janas, «mettendo in luce anche un caso di femminicidio che riguarda una donna morta a Firenze ma originaria del Sarrabus. Ci saranno numerosi ospiti e abbiamo invitato i sindaci del territorio.

Abbiamo voluto creare qualcosa che faccia riflettere e che coinvolga i giovani. Abbiamo coinvolto la parrocchia, la radio locale, la compagnia teatrale La Forgia e la Consulta per gli anziani di Muravera. Un incontro di questo genere non può prescindere dal coinvolgimento di tutta la realtà locale. È stato molto impegnativo, ma sono certa che l’evento ci darà grandi soddisfazioni».







© Riproduzione riservata