Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Villasimius per eseguire un intervento di manutenzione urgente sulla condotta di piazza Incani (fronte municipio) dove è stata individuata e isolata una dispersione in un allaccio.

L’intervento richiede la chiusura del serbatoio comunale per limitare la pressione in rete. Fino alla conclusione dei lavori, prevista nelle prossime ore, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel paese. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento.

Qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo sarà cura dei tecnici di Abbanoa contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

