Seulo è ancora alle prese con l’interruzione della corrente elettrica. Una situazione che non è nuova per i poco più d 750 abitanti a 787 metri sopra il livello del mare nella Barbagia.

Dalla sera di sabato le due cabine elettriche del centro abitato sono agganciate a due mega gruppi elettrogeni dopo che l'eccezionale nevicata di venerdì ha causato dei guasti sulle linee elettriche aeree che servono il paese. Oltre ai disagi per la popolazione e le imprese commerciali, il sindaco, che ha riunito da subito il comitato operativo comunale di protezione civile, ha deciso di lasciare chiuse le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, sino al 29 novembre, salvo ulteriori comunicazioni o revoche. «Siamo agganciati a due generatori di corrente, uno funziona bene ma serve il 30% della popolazione mentre l'altro, quello più a monte e che serve circa il 70% del territorio comunale, si stacca di continuo lasciando cittadini e imprese anche con diverse ore senza corrente», spiega il sindaco Enrico Murgia. In paese – continua il primo cittadino – «non ci sono le linee elettriche interrate e quelle aree, che passano attraverso gli alberi, sono state interrotte in più punti dalla nevicata. L'elettricità a singhiozzo sta mandando in crisi attività commerciali, sta bruciando le schede degli elettrodomestici, ma per fortuna molti hanno i caminetti nelle case per riscaldarsi».

Il comune sta monitorando la situazione anche delle persone fragili ed è in contatto con la prefettura per eventuali emergenze. Nel frattempo il primo cittadino lancia un appello, anche sui social, agli abitanti per ridurre i consumi: «Viste le criticità del generatore situato in via San Pietro chiediamo alla popolazione di utilizzare gli elettrodomestici con parsimonia. In particolare chiediamo di staccare lo scaldabagno e riattaccarli sporadicamente all'occorrenza tale da ridurre l'assorbimento di energia. Questa volta dipende da noi. Proviamoci».

I tecnici di E-Distribuzione stanno intervenendo in queste ore per risolvere il guasto al generatore che sta causando disservizi. L'apparecchiatura si trova in un’area montana impervia e in pendenza, difficile da raggiungere.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata