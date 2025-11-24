Pula, il Comune celebra il 25 novembre con una mostra di pitturaDal 25 al 28 novembre la Biblioteca comunale ospiterà “Sono caduta quella sera: donne strappate al corpo”
Una mostra di pittura per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Dal 25 al 28 novembre, la Biblioteca comunale ospiterà “Sono caduta quella sera: donne strappate al corpo”, un’esposizione curata da artisti locali per rimarcare l’importanza di denunciare ogni forma di violenza contro le donne.
La mostra verrà inaugurata il 25 novembre alle 18, e sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca. Inoltre, per sensibilizzare i cittadini in occasione della giornata universale istituita per condannare la violenza di genere, dal 21 al 30 novembre negli scaffali della Biblioteca sarà disponibile una selezione di libri a tema.
Sempre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune ha organizzato per oggi alle 18, nell’Aula consiliare del Comune, la presentazione del libro “Madri, storie di donne”, del pedagogista e divulgatore Lorenzo Braina.