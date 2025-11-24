Grande successo per la Raccolta Caritas: oltre trenta ragazzi in campo per la solidarietà

A Frutti d’Oro, nella giornata di ieri, si è svolta con grande partecipazione la Raccolta Caritas organizzata dai ragazzi della parrocchia guidata da Don Battista. Un appuntamento ormai immancabile, che ancora una volta ha dimostrato quanto forte sia lo spirito di comunità del territorio.

Sin dal mattino, più di trenta giovani volontari si sono distribuiti nelle varie lottizzazioni del paese, passando casa per casa per raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà. Con rispetto, discrezione e soprattutto un sorriso sincero, i ragazzi hanno bussato alle porte dei residenti dando vita a una bellissima catena di solidarietà.

La raccolta ha riguardato esclusivamente generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa, in linea con lo spirito semplice e trasparente dell’iniziativa. Non sono stati accettati vestiti né offerte in denaro.

Molti cittadini hanno deciso di consegnare i loro doni nei punti di raccolta predisposti e ben segnalati da cartelloni e striscioni, facilitando ulteriormente il lavoro dei volontari.

“Aiutaci ad aiutare” è stato il motto che ha accompagnato l’intera giornata, trasformando ogni piccolo gesto in un grande atto di generosità. E la risposta della comunità non si è fatta attendere: tantissime famiglie hanno scelto di partecipare, contribuendo a riempire scatole e sacchi di prodotti destinati a chi vive momenti difficili.

In un periodo storico complesso, questa iniziativa si è rivelata ancora una volta un segno concreto di speranza, ricordando che la solidarietà cresce proprio grazie ai gesti semplici e quotidiani. Una giornata che ha unito giovani, famiglie e volontari in un unico grande abbraccio comunitario. Questo grazie alla grande organizzazione di Don Battista che ha sempre riguardo per i più poveri e i più bisognosi

© Riproduzione riservata