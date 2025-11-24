Incidente sulla 195 a Giorgino, poco prima del bivio di Macchiareddu. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un frontale che ha coinvolto tre macchine.

Il traffico è fortemente rallentato e si sono formate lunghe code in tutti e due i sensi di marcia: la circolazione procede a passo d’uomo, con il transito consentito a una sola vettura alla volta.

Non sono disponibili ulteriori dettagli su dinamica e condizioni delle persone coinvolte.

