Concerti, libri, incontri pubblici per ribadire il proprio no alla violenza di genere. Sono tante le iniziative messe in campo nei paesi del Parteolla in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra domani, martedì 25 novembre.

A Dolianova, dalle 9, gli alunni della scuola media "E. Zuddas", in collaborazione con il Gruppo di lettura della Biblioteca, daranno voce a storie e pensieri per testimoniare che il cambiamento inizia dalle parole che si scelgono.

Nel pomeriggio alle 16, nel Centro di aggregazione sociale di Serdiana, è previsto un incontro di sensibilizzazione contro la violenza di genere organizzato dal Gruppo Donne del Cas. Saranno distribuite delle buste di arance coltivate nel giardino del Centro accompagnate da un pensiero dedicato alla Giornata contro la violenza sulle donne.

A Soleminis, alle 16, nel Centro polifunzionale di via Sirios, presentazione del libro "Sa Filonzana" di Sara D'Andrea, una storia rappresentativa di tante storie di donne.

A Donori, alle 18.30, nell'ex Montegranatico racconti di donne in musica con il concerto vocale e strumentale "Rose Spezzate" del duo Manuela Ragusa (voce) e Mario Pierno (chitarra).

