Le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno completato l’intervento di riparazione della condotta di via Corridoni a Quartu.

I tecnici del Gestore sono ora impegnati nelle manovre di riavvio dell’erogazione in tutto il centro abitato.

Per eseguire i lavori, è stato necessario sospendere l’erogazione: si trattava infatti di un guasto su una condotta primaria in acciaio, del diametro di 350 millimetri, su cui bisognava effettuare saldature senza che fosse presente acqua nelle condotte. Per questo motivo è stato necessario procedere con una chiusura del serbatoio cittadino. L’erogazione è stata garantita nel litorale che è alimentato da un diverso acquedotto.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

