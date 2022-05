Un corteo colorato di bambini, accompagnato da genitori, parenti e amici, ha attraversato le strade di Quartu Sant'Elena, scortato dagli agenti della Polizia locale che hanno garantito che tutto si svolgesse in sicurezza.

E' stata un successo la seconda edizione di Bimbimbici, l'iniziativa organizzata da Fiab e che ha ricevuto il sostegno del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Transizione Ecologica, della Società Italiana di Pediatria, di Euromobility, di Confindustria ANCMA e di ANCI, nonché il patrocinio del Comune di Quartu Sant'Elena, della Regione, della Città Metropolitana di Cagliari, del CRS4, del CIREM e del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale.

Il raduno (foto L'Unione Sarda - Daga)

E se lo scopo era incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, è stato raggiunto in pieno. Perché c’è sempre più voglia di lasciare l’auto a casa e di andare in sella ad una bici e sarebbe ancora più bello se i percorsi avessero soluzione di continuità e non si interrompessero in mezzo a incroci e rotatorie.

"Siamo tornati a Quartu con molto piacere – ha detto il presidente di Fiab Cagliari Virgilio Scanu -. La bella esperienza dell’anno scorso ci ha portato a ripeterla".

E assieme ai più piccoli c’erano anche i tre assessori comunali alla Pubblica istruzione, alla Mobilità e alle Periferie, rispettivamente Cinzia Carta 45 anni, Barbara Manca 41 e Tiziana Cogoni 60, rigorosamente in sella alla bici. "E’ una bellissima iniziativa, una grande festa che coinvolge tanti bambini", hanno detto.

