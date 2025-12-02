Un’area attualmente incolta intorno alla quale sorgono diversi palazzi densamente popolati, in via Lussemburgo (zona Sa Forada). Qui, presto nascerà un parco pubblico, aperto al benessere e alla salute delle persone, utile all’adattamento climatico, ma anche nuovo luogo di ritrovo per la presentazione di libri e più in generale per la letteratura: un nuovo spazio verde, accogliente e distante dal caos del traffico.

È il progetto integrato avviato dall’Amministrazione comunale di Quartu e finalizzato alla creazione di un’area tematica di matrice culturale e di educazione ambientale. Lo spazio pubblico diventa così un luogo di ispirazione, memoria e narrazione, dove la vegetazione, gli arredi e i percorsi dialogano con testi, autori e suggestioni letterarie legate al territorio.

«Il progetto nasce anche a seguito della proposta all’Associazione Culturale Baa Bà e del suo desiderio di veder nascere nuovi parchi letterari, ispirato dalla volontà di rendere il festival Rainbook più sostenibile - spiega il vice sindaco e Assessore all’Ambiente Tore Sanna -. La nuova area verde di via Lussemburgo, nella quale vi saranno anche alberi messi a disposizione dai soci già citati, sarà quindi la dimostrazione di quanto possa essere prolifica la collaborazione pubblico-privato. Un parco che si apre alla cultura e si inserisce in una serie di interventi portati avanti dall’Amministrazione in questi anni - forestazione urbana e festa degli alberi in primis -, nell’ambito delle azioni previste dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) per l’adattamento e il contrasto ai cambiamenti climatici».

L’iniziativa si ispira ai principi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale, promuovendo l’educazione civica e il senso di appartenenza attraverso la letteratura. Il nuovo parco potrà infatti coinvolgere scuole, associazioni culturali e biblioteche, per renderlo uno spazio vivo, partecipato e identitario.

La riqualificazione delle aree verdi pubbliche, insieme alla gestione e alla manutenzione di quelle già esistenti, rappresenta d’altronde un obiettivo strategico dell’amministrazione comunale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, alla tutela della biodiversità urbana e alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La Giunta comunale ha quindi deliberato in questi giorni l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), il prossimo passo sarà il progetto esecutivo.

Con i fondi a disposizione, si prevede un primo intervento su un’area di circa 1.800 metri quadrati, per ricreare uno spazio culturale di identità letterario all’interno del quale si possono organizzare eventi culturali specifici. Verrà realizzato un percorso pedonale con pavimentazione drenante, un piccolo palco e particolari aiuole denominate ‘giardini della pioggia’, con la piantumazione di alcune essenze arboree (Tamarix, Hibiscus e Schinus) e arbustive (rosmarino, lentisco, mirto, ma anche elicriso, lavanda, santolina, timo, rosmarino), intorno alle quali non mancherà l’arredo urbano. La restante superficie sarà rinverdita con lo sviluppo della vegetazione erbacea naturale.

