In sella a uno scooter il quarantacinquenne, volto noto, si aggirava per le strade di Quartu con fare sospetto, secondo gli agenti del gruppo Falchi della squadra Mobile. Così hanno deciso di fermarlo. E ci avevano visto giusto: alla fine dei controlli è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Prima alcune domande, alle quali ha risposto in modo vago, poi l’identificazione, hanno portato a una perquisizione all’interno della casa di un conoscente che lo ospitava: qui sono stati trovati diciassette involucri contenenti un totale di 100 grammi di hashish.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il quarantacinquenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e dopo l’udienza di convalida con la concessione dei termini a difesa, è stato rimesso in libertà.

(Unioneonline)

