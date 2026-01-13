Successo a Quartu della mostra “OltreUomo – Il Magritte che non ti aspetti”.

Inaugurata lo scorso 13 dicembre, nelle sale dell’Ex Convento dei Cappuccini, la mostra ha presentato opere di grandi maestri quali René Magritte, Giorgio De Chirico, Mario Sironi e Max Klinger. Tremila circa i visitatori, in meno di un mese di esposizione, molti dei quali hanno voluto fermarsi su ogni sfumatura grazie alle visite guidate. Tra loro anche tanti giovani che hanno così avuto modo di entrare a contatto con questi capolavori dell’arte, con pittori famosi ben oltre i propri confini nazionali. È la conferma di un interesse sempre crescente per queste esposizioni di respiro internazionale, che stanno posizionando Quartu all’interno di un circuito artistico di livello. La rassegna è stata finanziata dal Comune. dalla Regione e dalla Fondazione Sardegna.

© Riproduzione riservata