Anche il Comune di San Vito corre ai ripari dopo le forti ondate di maltempo che nelle ultime settimane hanno devastato il Sarrabus. Un'ordinanza firmata dal sindaco Marco Antonio Siddi dispone interventi urgenti per mettere in sicurezza alberi e piante pericolanti lungo le strade comunali e in prossimità delle linee elettriche e telefoniche.

Tutti i proprietari dei terreni interessati dovranno “procedere – viene riportato nell’ordinanza – alla immediata manutenzione delle piante e alberature mediante sfrondamento e taglio e attivazione urgente dei necessari interventi di silvicoltura atti a consentire un regolare mantenimento di arbusti e alberature, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica di persone, veicoli e reti di servizi pubblici presenti”. Si richiede inoltre di “procedere al taglio di tutte le piante che per essicamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale o possano danneggiare le linee elettriche presenti”.

Il provvedimento arriva dopo la burrasca del 12, 13 e 14 febbraio, quando vento forte, piogge e mareggiate hanno interessato soprattutto il Sarrabus. In particolare, tra il 12 e il 14 febbraio, raffiche di intensità eccezionale hanno provocato la caduta di numerosi alberi lungo le strade comunali, causando l’interruzione delle linee elettriche e telefoniche e un blackout che ha interessato un po’ tutti i Comuni del Sarrabus.

© Riproduzione riservata