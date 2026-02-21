«La nostra comunità ha avuto l'onore di conferire un encomio al vice brigadiere Giacomo Atzori, nostro concittadino, in segno di riconoscimento per il suo impegno al servizio dello Stato».

Il sindaco, Beniamino Garau, rende merito al carabiniere che nei mesi scorsi è intervenuto all’esterno del Municipio per disarmare un malintenzionato. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione delle autorità locali, è stata un’occasione per esprimere la gratitudine della cittadinanza nei confronti di chi, con disciplina, equilibrio e un alto senso del dovere, garantisce quotidianamente la sicurezza e la legalità sul nostro territorio.

Durante la cerimonia, è stato ricordato il sacrificio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, tragicamente caduto nell'adempimento del proprio dovere. Un sacrificio che rappresenta un monito per tutta la comunità, ricordando l’importanza di sostenere le forze dell'ordine, che operano in un contesto sempre più complesso e sfidante.

«L’Arma dei carabinieri è una presenza fondamentale per Capoterra – spiega Garau -, con un impegno costante nella tutela della sicurezza pubblica e una collaborazione proficua con l’amministrazione comunale. La leale sinergia tra le istituzioni locali e l'Arma rappresenta un pilastro per la tranquillità e l'ordine pubblico della nostra comunità. Ringrazio il generale di brigata Luigi Grasso, il comandante della Compagnia carabinieri di Cagliari, Simone Anelli, e il comandante della stazione di Capoterra, Leonardo Del Gaudio, per la loro presenza e per il costante impegno che quotidianamente dedicano alla protezione e sicurezza della cittadinanza».

© Riproduzione riservata