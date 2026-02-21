Mandas si conferma tra i Comuni più virtuosi della Provincia del Sud Sardegna per la gestione dei rifiuti. Dopo il premio ottenuto nel 2023, anche per quanto riguarda il 2025 il centro dell’alta Trexenta ha raggiunto posizioni di rilievo nella classifica dei “Comuni ricicloni” stilata da Legambiente, che ha riconosciuto l’impegno dell’amministrazione e dei cittadini nel promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti.

Il sindaco Umberto Oppus ha ricevuto oggi l’invito ufficiale per ritirare il premio e ha voluto ringraziare «di cuore i cittadini, il personale comunale, gli amministratori e la ditta Capri per il prezioso contributo». Per il 2026, l’obiettivo dell’amministrazione cittadina è ridurre ulteriormente la produzione di secco indifferenziato, con l’obiettivo di abbassare i costi di smaltimento e, di conseguenza, la bolletta per le famiglie. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare chi ancora conferisce rifiuti in maniera irregolare, evidenziando anche alcune criticità legate ai costi di smaltimento: «Ho già chiarito in Regione che il sistema attuale non può migliorare se i cittadini devono comunque pagare il 5 per cento di tassa provinciale. È necessario tagliare la burocrazia per rendere più efficiente la gestione dei rifiuti».

