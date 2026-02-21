Il Gruppo Scout Agesci Capoterra 1 celebra quest’anno un traguardo importante: quarant’anni di attività educativa e di presenza costante sul territorio. Un anniversario significativo che rappresenta non solo una ricorrenza simbolica, ma anche l’occasione per ripercorrere una lunga storia fatta di impegno, crescita e servizio alla comunità.

Fondato nel 1986 e parte dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), il gruppo ha accompagnato nel corso dei decenni generazioni di bambini, bambine, ragazzi e ragazze in un percorso educativo basato sui valori dello scoutismo: responsabilità, spirito di servizio, partecipazione attiva e attenzione al bene comune. Attraverso attività all’aria aperta, esperienze di comunità e momenti formativi, lo scoutismo ha contribuito alla crescita umana e civica di molti giovani del territorio di Capoterra, rafforzando il legame tra educazione e comunità locale.

Per celebrare questo importante anniversario, la Comunità Capi ha organizzato una festa aperta a tutti, pensata come momento di incontro, memoria e rilancio dell’impegno educativo verso il futuro. L’evento si svolgerà oggi presso la Parrocchia B.V. Maria Madre della Chiesa, nella località Frutti d’Oro, con inizio alle ore 15.30.

La giornata prenderà avvio con l’accoglienza dei partecipanti alle 15:30, seguita alle ore 16.00 dalla celebrazione della Santa Messa. Dalle 17.00 inizieranno le attività pomeridiane, pensate per coinvolgere persone di tutte le età: giochi e attività ludiche aperte anche ai più piccoli, a partire dai sei anni, e momenti dimostrativi dedicati al mondo scout, tra cui il montaggio della tenda e l’allestimento dell’angolo di squadriglia.

Sarà inoltre inaugurata una mostra dedicata ai quarant’anni di storia del gruppo, visitabile per tutta la durata delle attività pomeridiane fino alle ore 20.30 e anche nella mattina di domenica. Un percorso tra fotografie, ricordi ed esperienze che raccontano l’evoluzione del gruppo e il suo contributo educativo nel tempo.

Alle ore 18.30 è previsto un momento conviviale e di condivisione, occasione per ritrovarsi, scambiare esperienze e rafforzare il senso di comunità che da sempre caratterizza lo spirito scout. La giornata si concluderà alle ore 20.30 con i saluti finali.

Il Gruppo Scout AGESCI Capoterra 1, membro delle organizzazioni scout mondiali WAGGGS e WOSM, rinnova così il proprio impegno educativo, sottolineando l’importanza del dialogo con le istituzioni e della collaborazione con il territorio per formare cittadini consapevoli, responsabili e attenti alla collettività.

L’anniversario rappresenta dunque non solo una celebrazione del passato, ma anche uno sguardo verso il futuro: quarant’anni di strada percorsa insieme e molti altri ancora da costruire, continuando a educare le nuove generazioni secondo i valori autentici dello scautismo.

© Riproduzione riservata