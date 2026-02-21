C’è anche una donna, sarda e residente a Decimomannu, tra i vincitori del prestigioso premio “Museo storico della giostra 2026”. La 36enne Rossella Moino, conosciuta nel mondo dell’arte e del divertimento come Rossella Duville, è stata protagonista assoluta alla Convention dello Spettacolo viaggiante tenutasi presso l’auditorium del Comune di Bergantino, in Veneto. Il riconoscimento, consegnato ufficialmente dal sindaco Adriano Stefanoni, ha voluto premiare una visione moderna e coinvolgente del luna park. Nella motivazione del premio si legge «per la straordinaria capacità di regalare emozioni autentiche e coinvolgere lo spettatore, creando un legame unico tra giostra e utente. Un inarrestabile spettacolo continuo che rende il luna park lo show perfetto per un vero punto d’incontro».

Per Duville il premio non rappresenta solo un traguardo personale, ma un omaggio a una lunga storia familiare fatta di piazze, sacrifici e sogni. Durante il suo intervento, l’imprenditrice ha sottolineato l’importanza di comunicare con professionalità e gentilezza il mondo dello spettacolo viaggiante, evidenziando la competenza e la responsabilità che si celano dietro ogni attrazione: «Noi, “I giovani, il futuro”, abbiamo una grande responsabilità: custodire la magia e portare avanti la tradizione», ha dichiarato l’artista ribadendo che il futuro del settore si costruisce «ogni giorno e ogni giro».

La vittoria di Duville porta un pezzo di Sardegna nel cuore del Polesine, territorio storicamente legato alla costruzione delle giostre. Il premio, sostenuto dal Cna Padova e Rovigo e dal Museo storico della giostra, riconosce a Duville il merito di aver saputo unire l’intraprendenza imprenditoriale alla capacità di emozionare il pubblico, confermandola come una delle figure più promettenti del panorama nazionale. Con questo riconoscimento, la “ragazza strong” di Decimomannu è rientrata nell’Isola con un pezzo di storia della giostra, pronta a continuare il suo “spettacolo continuo” tra la gente.

