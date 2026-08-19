E' di nuovo allarme furti nei negozi del centro di Quartu.

Dopo i recenti colpi in una pizzeria e in un bar in via Cagliari, i ladri sono entrati di nuovo in azione nel negozio di articoli per la casa El Fenix in via Rosas. Prima hanno divelto la serranda del negozio, creando danni, ma poi una volta dentro sono stati messi in fuga dall’allarme installato dal proprietario.

I balordi sono stati ripresi dalle telecamere dell’attività e lo stesso negoziante Eros Sanna ha lanciato un appello ai suoi colleghi invitandoli a blindarsi e proteggersi, «perché non siamo più sicuri non solo di notte ma anche di giorno».S

anna ha raccontato come, «a evitare un furto, che poi non capisco cosa potessero farsene dei detersivo che vendo, è stato il mio impianto di antifurto collegato alle guardie giurate. Fuori ho anche quattro telecamere. Certo sono costi, ma cosa dobbiamo fare? Non c’è altro modo per proteggerci. I furti sono all’ordine del giorno, sappiamo quello che è successo ultimamente in altre attività». Di recente nel mirino dei balordi era finito anche un centro estetico in via Garibaldi aperto soltanto da qualche giorno. E non ci sono solo furti. nel centro storico della città i teppisti hanno ricominciato anche a danneggiare le auto lasciate in sosta dai proprietari che il giorno dopo trovano l'amara sorpresa di vetri rotti, finestrini divelti e persino gomme portate via.

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