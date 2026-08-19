Non sono stati nè i vandali nè un guasto improvviso a mettere fuori uso il semaforo per l'attraversamento dei pedoni in viale Marconi all'incrocio con via Fermi, a Quartu. A creare il disagio è stata invece un’auto che è andata dritta contro l’impianto buttandolo giù.

La vettura ha fatto tutta da sola. In sosta nello spiazzo di fronte ad alcune attività commerciali, era stata lasciata dalla conducente senza freno a mano e così ha preso a camminare finendo la sua corsa sopra il semaforo.

Una fortuna comunque perché se il veicolo non avesse trovato l’ostacolo dell’impianto sarebbe finito sulle auto che percorrevano viale Marconi.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, in un orario di traffico intenso nella zona. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno ricostruito l’esatta dinamica. Adesso tramite le assicurazioni la conducente dovrà rimborsare il danneggiamento dell’impianto semaforico.

Non è la prima volta che a seguito di incidenti, vengono danneggiati semafori e pali della luce. Basti pensare ai pali buttati giù nella quattro corsie del Poetto o alla staccionata di legno distrutta diverse volte nel lungosaline in viale Colombo. Qualche tempo fa era stata completamente distrutta anche la ringhiera che si affaccia sulla spiaggia di Margine Rosso da un'auto lanciata a tutta velocità che vi era finita contro. Il conducente era poi risultato positivo all'alcool test.

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