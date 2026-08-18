Operai in azione a Villaputzu in questi giorni per rendere pulita e decorosa Santa Maria e l’area del porto turistico, a Porto Corallo. Interventi di sfalcio e riordino della vegetazione che il sindaco Pierpaolo Piu aveva assicurato sin dal suo insediamento. “Sono lavori che magari fanno meno rumore di un grande annuncio – ha sottolineato il primo cittadino - ma incidono direttamente sulla qualità degli spazi che viviamo ogni giorno. Si tratta di interventi sempre necessari ma ancora più importanti in un periodo nel quale Porto Corallo sta ospitando manifestazioni capaci di richiamare migliaia di persone, come accaduto con la Festa del Mare”.

Gli interventi sono stati eseguiti anche in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini. “È questo – ha aggiunto Piu - il metodo che vogliamo continuare a seguire: ascoltare, intervenire dove è possibile farlo subito, prenderci cura dei luoghi e restituire ordine e decoro alla nostra comunità”.

Proprio ieri si è conclusa con un grande successo di pubblico la quattro giorni di festa al Porto di Villaputzu, la Festa del Mare. Alcune migliaia le persone che hanno cantato ed applaudito il Dj Sando Murru, protagonista appunto dell’ultima serata della festa. Oggi inizia invece l’altra grande festa di Villaputzu, il Festival delle Launeddas.

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