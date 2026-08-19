È operativo da venerdì 14 agosto il nuovo sportello Atm Postamat installato nell’ufficio postale di Armungia, in via Lussu. Il dispositivo era stato posizionato nelle scorse settimane e ora è a disposizione dei cittadini per effettuare prelievi, versamenti e altre operazioni attraverso lo sportello automatico. Si amplia così l’offerta di servizi nel piccolo centro del Gerrei, dove è già presente anche un bancomat all’esterno del municipio. L’entrata in funzione del Postamat rappresenta quindi un’ulteriore possibilità per i residenti di svolgere diverse operazioni senza doversi spostare nei centri vicini.

L’intervento si inserisce nel percorso di ammodernamento dell’ufficio postale di Armungia avviato da Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. La sede era stata interessata nel marzo 2024 da lavori di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi, ed era tornata operativa il 22 marzo. Soddisfazione è stata espressa anche a livello locale. In un messaggio diffuso sui social è stato rivolto un ringraziamento a Poste Italiane a nome del sindaco Antonio Quartu, dell’amministrazione comunale e della comunità di Armungia per il nuovo servizio messo a disposizione del paese.

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