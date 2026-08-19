Nuova schiusa di Caretta caretta sul litorale di Cala Sinzias, a Castiadas. Ad accorgersene Daniele Bellandi, il titolare del Lido Tamatete. Alle prime luci dell’alba ha infatti visto le tracce di un tartarughino che si è diretto verso il mare e ha avvisato il Comune di Castiadas, l’Area Marina Protetta di Capo Carbonara e la Forestale. Lo staff dell’Area Marina è andato sul posto per individuare la camera del nido e metterlo in sicurezza sino a quando non terminerà la schiusa (tra due o tre giorni).

“Per Castiadas avvistamenti di questo tipo stanno diventando ormai quasi una consuetudine – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - ma non devono mai essere considerati un fatto scontato. La presenza della fauna marina nelle nostre acque rappresenta un importante segnale della qualità e della ricchezza del nostro ecosistema e ci ricorda il valore del patrimonio naturale che abbiamo il dovere di tutelare”.

Diverse volte la Caretta caretta ha scelto Cala Sinzias per deporre le uova. Nel 2019 proprio di fronte al Tamatete nacquero 74 tartarughini. Nei giorni scorsi invece due schiuse sono state registrate a Colostrai, sul litorale di Muravera. Anche qui lo staff dell’Area Marina è al lavoro per censire con esattezza quanto sono le tartarughine nate. Cala Sinzias e Colostrai, insomma, si confermano fra le spiagge più suggestive anche dal punto di vista naturalistico.

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