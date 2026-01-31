Due bambini, uno di un anno e uno di sette, in ospedale dopo un incidente a Quartu. Sono stati trasportati entrambi in codice giallo al Brotzu soprattutto per la dinamica dello scontro, ma non sono in pericolo. Illesa la madre, alla guida del veicolo.

Un bambino, di 3 anni, è rimasto invece ferito in un altro incidente a Perdaxius. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che lo ha trasportato in codice giallo al Brotzu in codice giallo per un trauma facciale. La sorella, di 9 anni, è stata portata nel presidio ospedaliero di Iglesias. Incolume la madre.

