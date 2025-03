Incidente nel pomeriggio in via Giotto a Quartu. A scontrarsi, all’altezza dell’incrocio con via Messina, un’auto e una moto.

Mentre la polizia locale si occupava dei rilievi, per stabilire le responsabilità dello scontro, i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al ferito: un ragazzi di 23 anni che viaggiava in sella alla due ruote.

Ha riportato varie ferite alle gambe e alle braccia, ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi: è stato trasportato in ospedale con assegnato codice giallo.

Gli è andata meglio rispetto alla ragazza che in mattinata è stata investita in via Marconi: la venticinquenne è stata soccorsa ed è arrivata al pronto soccorso in codice rosso, per poi essere ricoverata in prognosi riservata.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata