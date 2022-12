Così tanti non si erano mai visti. Sono ben tre i quartesi dell'anno premiati dalla Pro loco cittadina in una toccante cerimonia nella sala degli affreschi dell'ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.

Il riconoscimento è andato a Davide Paulis, 26 anni, campione del mondo con la Nazionale italiana di basket con sindrome di down, federazione Fisdr e miglior cestista con 55 canestri. E poi all’ex presidente della Pro loco Efisio Protto, 82 anni, che ha fatto un pezzo di storia dell’associazione turistica, mentre un altro, per la prima volta nella storia, è stato assegnato postumo a Stefania Mulana, socia della Pro loco, morta improvvisamente un mese e mezzo fa a soli 29 anni. Per Stefania a ritirare fascia e targa c'erano i genitori e così per Davide Paulis, assente perché impegnato con la Special Olimpics. Protto ha ricevuto anche la targa come presidente onorario.

A consegnare i riconoscimenti c'erano il presidente della Pro loco Stefano Lai, la presidente del consiglio Rita Murgioni e l'assessora al Commercio Rossana Perra. Durante la serata è stato presentato anche il calendario artistico della Pro loco quest'anno dedicato ai giochi antichi.

