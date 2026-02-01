È stato sorpreso nella serata di ieri, nel centro di Quartu Sant’Elena, con 11 dosi di cocaina e 355 euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, un 64enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine, è stato quindi arrestato dai carabinieri – come riporta una nota dell’Arma - con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz trae origine da una serie di indagini dei militari avviate per appurare un presunto giro di spaccio in alcune zone del centro cittadino. Dopo servizi mirati di osservazione e monitoraggio, il controllo e la successiva perquisizione hanno confermato le intuizioni investigative.

Il 64enne è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

