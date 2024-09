È stato riaperto al traffico poco fa il tratto di Orientale sarda chiuso nella mattinata a causa dell'incidente stradale all'interno della galleria "Murtineddu" al chilometro 1,12.

La polizia stradale ha ultimato i rilievi di legge e ricostruito l'accaduto mentre gli operai dell'Anas hanno liberato e ripulito la carreggiata, consentendo di riaprire, come detto, la strada. Il traffico dopo l'incidente avvenuto in territorio di Quartu, era stato deviato sulla provinciale 17, Quartu-Villasimius. Pesanti i disagi per gli automobilisti.

Nell'incidente in galleria sono rimasti coinvolti una moto con due turisti, un autocarro e un'auto. Gli automobilisti sono finiti in ospedale, al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, entrambi in codice rosso. Codice verde invece per il conducente dell'autocarro.

