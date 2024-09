Per un incidente in galleria, all’altezza del km 1,200, è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 125 Var “Orientale Sarda”, nel comune di Quartu.

Nello schianto, su cui sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti due veicoli.

Il traffico è temporaneamente deviato lungo la strada provinciale 17.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

