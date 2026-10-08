Lo scorso anno l'esperimento era andato bene così si fa il bis. Sabato dalle 12 e fino all'una del mattino della domenica, il tratto di viale Colombo del lungosaline a Quartu, a ridosso dello stagno, chiuderà al traffico nel tratto dall'ingresso del Molentargius fino alla rotatoria della Bussola al Poetto per ospitare il motoraduno "Road to the Future", organizzato dall'associazione Mototaccuino.

Trattandosi di un tratto nevralgico della viabilità sono previste una serie di modifiche alla circolazione. Sarà chiuso al traffico anche il tratto di viale Colombo tra la rotatoria all'incrocio tra viale Colombo, via Salieri e via San Benedetto e il cancello di ingresso del Parco in direzione Poetto.

I divieti non saranno validi per i residenti, per i titolari delle attività commerciali della zona e ,come si legge nell'ordinanza, "degli utenti dei servizi pubblici presenti nella zona". Gli automobilisti che dovranno raggiungere il Poetto dovranno quindi seguire i percorsi alternativi. Chi arriva da viale Colombo dovrà svoltare a sinistra alla rotatoria in via San Benedetto e da qui svoltare in via Fiume. Chi invece dal Poetto deve raggiungere il centro dovrà proseguire verso Margine Rosso e da qui alla rotatoria reimmettersi in via Fiume.

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