Lei lo aveva già denunciato. Ma lui ha continuato a peserguitarla. Ieri è arrivata l’ennesima richiesta di intervento rivolta ai carabinieri ed è scattato l’arresto, con l’accusa di stalking e resistenza, nei confronti di un sessantaseienne marocchino.

I militari della stazione di Quartu, con i colleghi del Radiomobile, sono intervenuti in un bar del centro. L’uomo stava molestando clienti e titolare del locale.

I carabinieri hanno iniziato le procedure di identificazione ed è emerso che la donna fosse già stata vittima di analoghi comportamenti persecutori da parte del sessantaseienne e che avesse presentato denuncia.

Il marocchino, una volta capito cosa stava per succedere, ha reagito con atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei militari tentando di sottrarsi al controllo, ma è stato fermato e portato in carcere a Uta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata