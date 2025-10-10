l’incidente
10 ottobre 2025 alle 21:31
Quartu, pensionata travolta da un'auto in via GiottoL’investimento questa mattina: la donna è ricoverata in gravi condizioni al Brotzu
Una donna di 74 anni è stata travolta da un'auto, questa mattina, mentre a piedi attraversava in via Giotto, a Quartu.
La donna ha riportato un trauma cranico e altre ferite ed è stata trasportata al Brotzu in codice rosso da un’ambulanza del 118.
Sulla prognosi non sono trapelate indiscrezioni.
I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Quartu, per ricostruire la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.
