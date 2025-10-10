Una donna di 74 anni è stata travolta da un'auto, questa mattina, mentre a piedi attraversava in via Giotto, a Quartu.

La donna ha riportato un trauma cranico e altre ferite ed è stata trasportata al Brotzu in codice rosso da un’ambulanza del 118.

Sulla prognosi non sono trapelate indiscrezioni.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Quartu, per ricostruire la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

